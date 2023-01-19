В Крыму за последнюю неделю на 104% увеличилось количество заболевших гриппом

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За последнюю неделю в Крыму в два раза увеличилось количество заболевших гриппом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Крыму» сообщила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения РК Ольга Барило.

- За последнюю неделю увеличено количество заболевших гриппом на 104%. Превышен порог заболеваемости на 32% по сравнению с предыдущей неделей. Но мы ожидали такого роста в связи с окончанием новогодних и рождественских праздников. Взрослые вернулись на работу, а учащиеся - в школы, - отмечает медик.

По ее словам, важный фактор в распространении инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, - скученность населения.

Ольга Барило отметила, что на сегодняшний день, по официальным данным, ОРВИ в Крыму болеют 17 700 человек, грипп зафиксирован у 272 человек.

- Из них штамм H1N1 («свиной грипп» - ред.) зафиксирован у 250-ти, H3N2 (гонконгский грипп -ред.) - 8 человек. У двоих человек есть нетипированный грипп, 8 человек - грипп B, - сообщила медик.

Также Ольга Барило добавила, что в республике снижается количество заболевших коронавирусом. Кроме того, он протекает в легкой форме. Его течение по симптомам часто похоже на грипп. И только с помощью ПЦР-тестирования можно определить, чем именно болеет пациент.