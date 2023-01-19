Крымские ученые разработают рекомендации по использованию воды из Северо-Крымского канала

Фото: пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ

Ученые Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН будут исследовать безопасность использования днепровской воды из Северо-Крымского канала.

- Российский научный фонд выделит Грант на реализацию предложенной учеными отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ заявки на исследования качества днепровской воды, поступающей по руслу Северо-Крымского канала на территорию Крыма, с целью ее безопасного использования для нужд человека, - сообщили в пресс-службе федерального исследовательского центра.

Сотрудники отдела радиационной и химической биологии выяснят, как повлияли на качество воды долгоживущие искусственные радионуклиды — цезий-137 и стронций-90, а также углеводороды и тяжелые металлы.

- Поступление днепровской воды на территорию полуострова и перспектива ее широкого использования для полива и в питьевых целях региона требует возобновления проведения радиохемоэкологического мониторинга Северо-Крымского канала, а также прилегающих к нему орошаемых сельхозугодий. Такие исследования активно проводились нашими учеными только в 1986 и 1992-1995 годах, что обусловливает научную значимость рассматриваемой проблемы, - отмечает руководитель проекта, руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ, вед. н.с., к.б.н. Наталья Мирзоева.

По ее словам, на состояние качества воды влияет попадание загрязняющих веществ ядерной и неядерной природы. Мониторинг экосистемы водной магистрали и объектов орошаемого земледелия Крыма ученые будут проводить впервые после восьмилетнего перерыва, поскольку днепровская вода не поступала на полуостров с 2014 по 2022 год.