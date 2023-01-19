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НовостиПроисшествия19 января 2023 15:47

Спасатели вывели женщину из леса под Симферополем

В спасательной операции были задействованы пять человек и одна единица техники
Дмитрий Коренев
Фото: 82.mchs.gov.ru

Фото: 82.mchs.gov.ru

Помощь спасателей потребовалась женщине, которая заблудилась в лесу у Симферопольского водохранилища, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– 18 января в 21:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе Симферопольского водохранилища в лесной местности заблудилась женщина, самостоятельно выбраться не может. Требуется помощь спасателей. <…> По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску женщины, после чего сопроводили ее в безопасное место, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи женщина не нуждалась.

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