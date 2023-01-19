В Симферополе в 2023 году благоустроят сквер на бульваре Ленина

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сквер им. В.И. Ленина в Симферополе благоустроят в этом году, основной идеей благоустройства является воссоздание его первоначального облика. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман Гусынин, его слова приводятся на официальном сайте мэрии.

– Основной идеей благоустройства является воссоздание первоначального облика сквера с сохранением основных пешеходных транзитов, восстановлением фонтанов, установки колоннады на входной группе со стороны улицы Павленко и восстановление полукруглых парапетов у зон отдыха, – рассказал Гусынин.

Отмечается, что последний раз сквер реконструировали трудящиеся железнодорожного узла к 200-летию Симферополя в 1984 году. На сегодняшний день он находится в плачевном состоянии: разрушено покрытие, нет скамеек и урн, отсутствует освещение.

Работы будут выполнены за счет средств, выделенных в рамках соглашения между правительством Москвы и Совмином Крыма по программе «Формирование современной городской среды».

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