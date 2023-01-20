Спикер Госсовета Константинов: если Киев попытается атаковать Крым, то получит ответный удар

Крымчане давно сделали свой исторический выбор Фото: Михаил ФРОЛОВ

В случае нападения Киева на Крым, полуостров сполна ударит в ответ. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее газета The New York Times отмечала, что администрация президента США Байдена признает, что Киеву могут понадобиться дополнительные силы, чтобы ударить по Крыму. Также об этом заявляла заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Комментируя эту ситуацию изданию «РИА Новости» Владимир Константинов отметил, что в заявлениях Запада нет «ничего удивительного».

- Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ, - отметил глава Госсовета Крыма.

Владимир Константинов также подчеркнул, что свой исторический выбор быть вместе с Россией сделали сами крымчане.