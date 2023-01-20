В правительстве Севастополя предупредили жителей о коммунальных мошенниках

Исполняющий обязанности замглавы Севастополя Евгений Горлов разместил в своем Tg-канале пример фейковой платежки. Фото: Евгений Горлов\Telegram

Севастопольцам начали рассылать поддельные извещения на оплату поверки водомеров. Об этом в своем Tg-канале сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города-героя Евгений Горлов.

Он разместил пример поддельной квитанции, на которой абоненту якобы выставлен счет в 2400 рублей за оплату водных ресурсов. Евгений Горлов подчеркнул - таких цен за воду быть не может.

- Специалисты запросили информацию в ГУПС «Водоканал», который подтвердил, что действуют мошенники, - отметил и.о. замглавы Севастополя.

- Такие извещения не соответствуют ни требованиям законодательства, ни тарифной линии, особенно, наших коммунальных служб, - подчеркнул Евгений Горлов.

Он призвал жителей города-героя в случае возникновения спорных ситуаций с коммунальными платежами немедленно обращаться по официальным телефонам коммунальных инфраструктур.