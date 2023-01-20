Керченская паромная переправа работает в штатном режиме 20 января

В обе стороны с октября 2022 года перевезено уже 67 тыс. 897 пассажиров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа 20 января работает в штатном режиме. Как сообщили в Минтрансе России, по данным на сегодня штормовых предупреждений по проливу нет.

- Ветер восточный 6-11 метров в секунду, вечером порывы до 14 метров в секунду, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +8…10 градусов, - говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается, что в общей сложности паромы выполнили уже 1 тыс. 637 рейсов с момента запуска переправы 9 октября. В обе стороны перевезено уже 67 тыс. 897 пассажиров.

Кроме того, по данным на 20 января через пролив доставили 50 тыс. 657 единиц транспорта и 5 тыс. 762 ЖД-вагона.