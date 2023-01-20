Мать восьмерых детей из Севастополя через прокуратуру добилась права жить в квартире своей бабушки

Квартиру предоставили бабушке женщины, но после смерти родственницы отказались продлевать договор соцнайма Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе многодетная мать добилась права жить со своими детьми в квартире, которую власти предоставили ее умершей бабушке. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя, женщина является матерью восьмерых детей.

В надзорное ведомство жительница Севастополя обратилась после того, как департамент капстроя города отказал ей в заключении договора соцнайма. Дело в том, что квартира на улице Воронина принадлежит городу. Ее предоставили бабушке женщине - инвалиду войны II группы.

После смерти родственницы многодетная мать обратилась в ведомство с заявлением о заключении с ней договора социального найма жилого помещения. Однако ей отказали - женщина не смогла предоставить оригинал ордера и копию свидетельств о рождении бабушки.

При этом в квартире бабушки многодетная мать - у нее восемь детей 2008-2022 годов рождения - жила в квартире долгое время и исправно платила коммуналку.

- Она и ее дети вселены и проживают в квартире на протяжении длительного времени на законных основаниях как члены семьи нанимателя, - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура направила иск к департаменту капстроя Севастополя с требованием заключить с женщиной и ее несовершеннолетними детьми договор соцнайма жилого помещения. Он был удовлетворен.