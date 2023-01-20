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НовостиОбщество20 января 2023 7:13

Мать восьмерых детей из Севастополя через прокуратуру добилась права жить в квартире своей бабушки

Квартира находится в собственности города
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Квартиру предоставили бабушке женщины, но после смерти родственницы отказались продлевать договор соцнайма

Квартиру предоставили бабушке женщины, но после смерти родственницы отказались продлевать договор соцнайма

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе многодетная мать добилась права жить со своими детьми в квартире, которую власти предоставили ее умершей бабушке. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя, женщина является матерью восьмерых детей.

В надзорное ведомство жительница Севастополя обратилась после того, как департамент капстроя города отказал ей в заключении договора соцнайма. Дело в том, что квартира на улице Воронина принадлежит городу. Ее предоставили бабушке женщине - инвалиду войны II группы.

После смерти родственницы многодетная мать обратилась в ведомство с заявлением о заключении с ней договора социального найма жилого помещения. Однако ей отказали - женщина не смогла предоставить оригинал ордера и копию свидетельств о рождении бабушки.

При этом в квартире бабушки многодетная мать - у нее восемь детей 2008-2022 годов рождения - жила в квартире долгое время и исправно платила коммуналку.

- Она и ее дети вселены и проживают в квартире на протяжении длительного времени на законных основаниях как члены семьи нанимателя, - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура направила иск к департаменту капстроя Севастополя с требованием заключить с женщиной и ее несовершеннолетними детьми договор соцнайма жилого помещения. Он был удовлетворен.