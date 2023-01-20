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НовостиОбщество20 января 2023 7:32

Аномально теплая погода продержится в Крыму до 22 января

Январь на полуострове выдался на удивление не зимним
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В Крыму до конца недели будет сухо и тепло

В Крыму до конца недели будет сухо и тепло

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Зима в Крыму не спешит вступать в свои права. Удивительно теплая и сухая погода простоит на полуострове как минимум до 22 января. Как сообщили в Крымском гидрометцентре, это связано с прохождением воздушных масс с акватории Средиземноморья.

- В воскресенье 22 января теплые воздушные массы постепенно уступят место холодному воздуху Азиатского антициклона. В республике начнется постепенное понижение температуры воздуха, усилится порывистый северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду - говорится в сообщении Крымского гидрометцентра.

Начиная с воскресенья, 22 января, температура воздуха днем составит +5… +10 градусов Цельсия днем и до -2 градусов ночью.

Как подчеркнули синоптики, несмотря на грядущее похолодание, январь в этом году все равно выдался намного теплее климатических норм.