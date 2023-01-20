В Крыму за сутки коронавирусом заболели 24 человека

Победить заболевание удалось 22 крымчанам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом, а всего в республике выявлено с начала пандемии 211 тыс. 129 заражений. Об этом утром 20 января сообщила в пресс-службе Минздрава республики.

- За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 тыс. 752 человека, - говорится в сообщении.

Статистика COVID-19 в Крыму за 20 января. Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

Победить заболевание удалось 22 крымчанам - они полностью вылечились от коронавируса. Всего с начала пандемии выздоровело 203 тыс. 833 человека. За минувшие сутки не было зафиксировано летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего в Крыму скончались 5 тыс. 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом.