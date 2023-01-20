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В Крыму за восемь лет заложили 6,2 тысячи гектаров виноградников. Об этом сообщил глава Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета РК Василий Рогатин.

- За восемь лет с момента воссоединения с Российской Федерацией заложено 7,7 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений, 6,2 тысяч гектаров виноградников. Валовой сбор плодов и ягод на 1 декабря 2022 года составил 131 тысяч тонн, что на 10% больше аналогичного периода 2021 года, - отметил Василий Рогатин.

По его словам, винограда собрали 108 тысяч тонн. Это на 15% выше, чем в 2021 году.

- Однако динамику развития отрасли, несмотря на трудности, например, нехватку саженцев, необходимо наращивать, - добавил глава комитета.

Заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев отметил, плодоводство и садоводство – приоритетные отрасли сельского хозяйства. В текущем году будут выделены средства на поддержку семечковых и косточковых культур, а также орехоплодных и виноградников/