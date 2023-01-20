Губернатор Севастополя поздравил крымчан с Днем республики в стихах

Михаил Развожаев напомнил об общей судьбе населения полуострова. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем республики. Сделал он это весьма оригинальным способом - в стихах.

Поздравление глава города-героя опубликовал в своем Tg-канале. Михаил Развожаев подчеркнул, что крымчане выступили за свою автономию еще 32 года назад, а весной 2014-го вернулись домой.

- Крымчанам присуща преданность идеалам и стране, проверенная веками. Сплоченность, которой наделены жители полуострова позволяют нам решать задачи во славу России, - написал глава Севастополя.

Он также опубликовал стихотворение советского крымского поэта Ильи Сельвинского, отметив, что эти строчки прекрасно описывают Крым:

Бывают края, что недвижны веками,

Зарывшись во мглу да мох.

Но есть и такие, где каждый камень

Гудит голосами эпох.

Где и версты по горам не проехать,

Не обогнуть мыс,

Чтоб скальная надпись или древнее эхо

Не пробуждали мысль.