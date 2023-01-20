В Симферополе на Крещение зафиксировали температурный рекорд - до 19,8 градуса

На полуостров начинает приходить весна. Фото: Алекс Кедми

В праздничный день Крещения, 19 января, в Симферополе установили абсолютный температурный рекорд.

- Вчерашний день ознаменовался небывалым теплом. В Симферополе был установлен абсолютный рекорд для Крещения, столбики термометров поднимались до 19,8 градуса. Соответственно, пал прежний рекорд для этого дня, который был зафиксирован в далеком 1939 году. Тогда было +16,9, - сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец во время эфира на радио «Спутник в Крыму».

Ранее в Крымском гидрометцентре отмечали, что температура воздуха на полуострове в последние несколько дней выше климатической нормы на 6-8 градусов.

Синоптики отметили, что 19 января 1927 года был зафиксирован температурный рекорд - +20,7 градуса в Симферополе. Самая низкая температура на Крещение наблюдалась в 1972 году. Тогда были морозы до -17,2 градусов.