Севастопольский грабитель вырвал телефон из рук жертвы прямо во время разговора

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Севастополе задержали 24-летнего мошенника, который набросился на прохожего и вырвал силой у него смартфон из рук.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю, ЧП произошло в темное время суток. 40-летний мужчина шел домой пешком, разговаривая по мобильному телефону. Вор просто выхватил смартфон из рук и убежал. Цена украденного – 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району быстро установили личность вора и задержали его. Оказалось, что мужчина успел сдать украденный телефон в комиссионный магазин и уже потратил вырученные деньги.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.