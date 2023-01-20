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НовостиОбщество20 января 2023 11:02

В Госсовете пообещали быстрое завершение спецоперации при попытке Украины напасть на Крым

Власти республики не воспринимают всерьез угрозы соседнего государства
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Все громкие заявления той стороны являются блефом, чтобы «поднять ставки» и отыграть назад.

Все громкие заявления той стороны являются блефом, чтобы «поднять ставки» и отыграть назад.

Фото: Архив "КП"

Если Украина нападет на Крым, военная операция может завершиться очень быстро из-за нанесения нескольких ударов по стране. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, все угрозы соседнего государства власти республики не воспринимают серьезно.

- Если они повысят ставки в этом противостоянии и достанут Крым, то тогда совершенно все перейдет в другую плоскость, и спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара, и все закончится, - отметил Константинов.

Он также добавил, что и Запад, и Украина рисковать не будут, поэтому все громкие заявления той стороны являются блефом, чтобы «поднять ставки» и отыграть назад.

Константинов убежден: Крым остается под надежной защитой российской армией, поэтому переживать местным жителям не стоит.