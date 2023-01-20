В Госсовете пообещали быстрое завершение спецоперации при попытке Украины напасть на Крым

Все громкие заявления той стороны являются блефом, чтобы «поднять ставки» и отыграть назад. Фото: Архив "КП"

Если Украина нападет на Крым, военная операция может завершиться очень быстро из-за нанесения нескольких ударов по стране. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, все угрозы соседнего государства власти республики не воспринимают серьезно.

- Если они повысят ставки в этом противостоянии и достанут Крым, то тогда совершенно все перейдет в другую плоскость, и спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара, и все закончится, - отметил Константинов.

Он также добавил, что и Запад, и Украина рисковать не будут, поэтому все громкие заявления той стороны являются блефом, чтобы «поднять ставки» и отыграть назад.

Константинов убежден: Крым остается под надежной защитой российской армией, поэтому переживать местным жителям не стоит.