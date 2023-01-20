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НовостиОбщество20 января 2023 11:32

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии продолжает оказывать помощь участникам СВО

На территории передали около 429 тонн грузов
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Администрация Симферополя

Фото: Администрация Симферополя

В зону проведения специальной военной операции для жителей освобожденных территорий и военных уже доставили больше 420 тонн грузов гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Так, из Крыма передали продукты, средства личной гигиены, вещи и другие нужные принадлежности.

- Возглавляет Центр протоиерей Дмитрий Коротков председатель межъепархиальной комиссии по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными органами и казачеством, - добавили в горадминистрации.

Напомним, на сегодняшний день на территории полуострова продолжают формировать участки для участников специальной военной операции. В скором времени начнет свою работу автоматизированная система учета заявлений на получение участков.