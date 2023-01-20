Аксенов наградил крымчан заслуженными наградами в День Республики Крым

Фото: Сергей Аксенов / telegram-канал

В День Республики Крым жители полуострова получили свои заслуженные награды. Их лично вручил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщил он в своем telegram-канале.

- Благодаря крымчанам республика двигается вперед, вносит свой вклад в развитие нашей большой страны России, - отметил Аксенов.

Он добавил, что в этот день 32 года назад жители полуострова единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии как субъекта СССР. А уже в 2014 году крымчане снова объединились и выбрали быть вместе с Россией.

- Цели нашей страны справедливы и они будут достигнуты, без всяких сомнений. Желаю всем мира и процветания. С праздником, - заключил глава республики.

Напомним, в этом году Республика Крым отмечает свой день уже 14-й раз. Официально он был объявлен праздником еще в 2009 году, в 2014 его подтвердили Законом республики.