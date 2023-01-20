На Крещение в Крыму в «скорую» поступило 1600 звонков

19 января православные христиане отмечали один из самых важных праздников - Крещение Господне Фото: Юрий ЮГАНСОН

19 января на телефонную линию скорой помощи по Крыму позвонили около 1600 раз. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, это на 8% больше, чем в прошлом году.

По информации «КИА», к счастью, в этом году обошлось без летальных случаев. Вызовов из-за переохлаждения или утопления зафиксировано не было. Также в пресс-службе ведомства добавили, что в прошлом году на Крещение со всего полуострова поступило около 1469 звонков.

Заметим, 19 января православные христиане отмечали один из самых важных праздников - Крещение Господне. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре. В этот день принято окунаться в воду, поэтому на полуострове было организовано 29 мест для купания.