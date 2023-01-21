НовостиОбщество 20 января 2023 22:08

Погода на 21 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 января 2023 года в Крыму и Севастополе