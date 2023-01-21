Погода на 21 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Феодосии тепло до 12 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 января на Крымском полуострове пройдет спокойно.
- Сохранится теплая и сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +11...+13°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 5-10 м/с., тепло +13…+15°
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +12…+14°, северо-западный ветер 6-7 м/с. Ясно.
В Евпатории +10…+12°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +7…+11°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +10…+12°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +10…+12°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +10…+14°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +7…+10°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +7…+10°.
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