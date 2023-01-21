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НовостиОбщество20 января 2023 22:08

Погода на 21 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Феодосии тепло до 12 градусов.

В Феодосии тепло до 12 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 января на Крымском полуострове пройдет спокойно.

- Сохранится теплая и сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +11...+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 5-10 м/с., тепло +13…+15°

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +12…+14°, северо-западный ветер 6-7 м/с. Ясно.

В Евпатории +10…+12°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +7…+11°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +10…+12°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +10…+12°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +10…+14°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +7…+10°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +7…+10°.

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