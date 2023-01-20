В Севастополе ребенка-инвалида оставили без датчиков для измерения уровня сахара в крови

Страдающие сахарным диабетом должны ежедневно мониторить уровень сахара в крови Фото: Евгения ГУСЕВА

В Севастополе прокуратура заставила чиновников закупить для ребенка-инвалида необходимые ему датчики для измерения уровня глюкозы в крови. Как сообщает надзорное ведомство, 13 -летний мальчик страдает сахарным диабетом первого типа. Чтобы следить за уровнем сахара в крови, ему нужно 26 датчиков FreeStyle Libre в год из расчета один на 14 дней. Однако положенные ему медицинские изделия не выделялись.

- Прокуратура Балаклавского района Севастополя в его интересах направила в суд исковое заявление о возложении на Департамент здравоохранения города обязанности предоставить ему необходимые медицинские изделия на весь период лечения,- говорится в сообщении.

Иск прокурора суд удовлетворил, и чиновники Депздрава закупили необходимые датчики, но в недостаточном количестве. После этого прокуратура снова потребовала устранить нарушения.

Как результат – датчики закупили в большем объеме, так, что хватило и другим детям-инвалидам.

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