Крымчанин получил два года колонии за поджог чужой хозпостройки

Ближайшие два года мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Евгения ГУСЕВА

В Джанкое суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за поджог чужой хозяйственной постройки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

– Судом установлено, что в октябре прошлого года мужчина проник на территорию одного из домовладений Джанкоя, где совершил поджог хозяйственной постройки, принадлежащей потерпевшим, – говорится в сообщении.

Сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей. Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину, однако «мер, направленных на возмещение причиненного вреда, не принял».

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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