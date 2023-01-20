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НовостиОбщество20 января 2023 14:12

В Джанкое мужчина избил приятеля и оставил умирать в подъезде

Расследование уголовного дела против него завершено
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Мужчину будут судить

Мужчину будут судить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Джанкоя избил приятеля и оставил умирать на лестничной площадке в подъезде. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю, инцидент произошел в конце февраля прошлого года.

- Между хозяином и его соседом по подъезду во время застолья произошел конфликт, переросший в драку. Хозяин квартиры избил приятеля руками, ногами и палкой, после чего перетащил пострадавшего на лестничную площадку, где бросил без оказания какой-либо помощи,- сообщили в Следкоме.

Спустя время соседи обнаружили мужчину мертвым и вызвали полицию.

Против избившего приятеля 43-летнего джанкойца завели уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование дела завершено, его материалы следователи направили в прокуратуру. После подписания обвинительного заключения дело поступит на рассмотрение суда.

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