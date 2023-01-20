Кадеты из Бахчисарая поздравили крымчан с Днем республики

Ученики кадетского класса поздравили соотечественников с Днем Республики Крым Фото: Ирина ГЕРЦ

Ученики седьмого кадетского класса «Школьной академии имени Мальцева» города Бахчисарая поздравили своих соотечественников с Днем Республики Крым. Праздник в 2023 году отмечается уже в 14-й раз - он был установлен в 2009 году и подтвержден Законом республики Крым в 2014 году. Традиционно в этот день по всему Крыму проходят различные торжественные патриотические мероприятия.

В честь Дня Республики Крым в образовательных учреждениях провели праздничный флэшмоб «С Днем Рождения, Республика Крым!». Бахчисарайские кадеты решили поздравить с праздником и всех своих соотечественников, записав видеообращение к крымчанам.

- Мы гордимся прошлым и настоящим Крыма. А каким станет его будущее - зависит только от нас, - отметила классный руководитель седьмого кадетского класса бахчисарайской школы Наталья Заборцева.