В Севастополе задержали наркокурьеров, которые планировали сбыт шести килограммов метадона

Наркокурьеры планировали сбыт метадона по всему Крыму и Севастпоолю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе завершено расследование уголовного дела о попытке сбыта крупной партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба управления МВД города-героя, наркокурьерами оказались 34-летняя жительница Краснодарского края и ее 30-летний приятель из Нижнего Новгорода.

- Являясь курьерами подпольного интернет-магазина по продаже наркотиков, они приобрели с помощью тайниковой закладки крупную партию синтетического наркотика для его реализации на территории Крымского полуострова. Для последующего сбыта, метадон расфасовали в полимерные свёртки весом от ста до двухсот граммов, - сообщили в полиции.

Для перевозки наркотиков в машине криминальной пары был организован тайник в багажнике. Он открывался с помощью специальной кнопки из салона авто.

Обязанности курьеров были четко распределены: мужчина готовил в лесных массивах схроны для наркотиков, а его подельница фиксировала места закладок на камеру мобильного телефона.

Наркокурьеров задержали с поличным. В их автомобиле правоохранители нашли два свёртка с метадоном, ещё 35 таких свертков были обнаружены в тайниках на территории Крыма и Севастополя. Всего из незаконного оборота удалось изъять более шести килограммов метадона.

Во время обыска у мужчины и женщины изъяли смартфоны с фотографиями закладок, а также банковские карты, на которые поступала оплата за наркотики.

В отношении задержанных завели уголовное дело. Сейчас они под стражей, а на их имущество наложен арест. Им грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное заключение.

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