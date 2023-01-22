В Симферополе 23 января отключат свет на 16 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 января в Симферополе частично отключат электричество на 16 улицах, 2 переулках и в микрорайоне Каменка.

- Свет из-за ремонтных работ пропадет с 8.00 до 17.00, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Где в Симферополе не будет электричества 23 января:

- улицы Герцена, 2/13; Спера, 17-33/35 ; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ; Локомотивная, 2-4/34 , 1-3 ; Москалева, 21-66 , 13-27А ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Туристов, 2; Зои Рухадзе, 84-96 , 63-85 ; Генова, 20-34 , 11-17/3 ; Проводников, 44-66 , 13-55 ; Русская, 103А, 103Б, 103В, 103Г;

- микрорайон Каменка: садово-огороднические товарищества «Восход»; «Здоровье»; «Уют»; «Уют-1»; «Ударник»;

- переулки Альпинистов, 3-38 , 17-47 ; Туристов, 2-24 , 1-9/139.

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