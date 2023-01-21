В Крыму пропала 85-летняя жительница Евпатории

Светлана Бондаренко (Гулакова). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жительницу Евпатории.

Ориентировка на пропавшую появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропала Бондаренко (Гулакова) Светлана Васильевна, 85 лет (1937 года рождения), город Евпатория, - сообщили волонтеры.

Близкие потеряли из вида пожилую женщина 20 января 2023 года.

Приметы пропавшей: 150 сантиметров рост, xудощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Светлана Бондаренко (Гулакова) была одета в темно-синюю куртку, коричневые брюки м чурные ботинки.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50