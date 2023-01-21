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НовостиОбщество21 января 2023 6:32

Константинов: в Крыму к 9 Мая возведут мемориал жертвам нацистского концлагеря

Мемориальный комплекс откроют в Симферополе там, где в годы Великой Отечественной войны был лагерь военнопленных «Картофельный городок»
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Владимир Константинов. Фото: Владимир Константинов/VK

Владимир Константинов. Фото: Владимир Константинов/VK

В Республике Крым к Дню Победы построят мемориал на месте лагеря «Картофельный городок», в котором немецко-фашистские захватчики издевались и убивали военнопленных.

- С февраля 2023 года мы начинаем масштабный по нашим меркам проект по лагерю «Картофельный городок», - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Политик отметил, что возведенный за счет благотворительных пожертвований мемориал планируется открыть весной - 9 Мая, когда вся страна будет отмечать 78-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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