Севастопольские пиротехники обезвредили 26 тысяч бомб и мин в ЛНР

Пиротехники Севастополя очищали ЛНР от взрывоопасных предметов. Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Севастопольские пиротехники МЧС завершили масштабный этап разминирования Луганской Народной Республики.

У саперов очень опасная работа. Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

- Без малого 120 дней кропотливой работы, более 186 обследованных гектаров территории, свыше 26 000 обезвреженных боеприпасов – таковы результаты работы севастопольских пиротехников в Луганской Народной Республике в 2022 году, - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

На месте боев много взрывоопасных предметов. Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Саперы разминировали объекты и жизнеобеспечения, отрабатывали сигналы от жителей республики.

- Запомнился эпизод с обследованием котельной: старший мастер со слезами на глазах просила осмотреть котлы объекта, опасаясь, что ВСУ, отступая, оставили внутри них взрывоопасные предметы, чтобы вызвать подрыв при пуске котельной, - рассказал начальник спецотряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

Смертоносные заряды, установленные с расчетом на неизвлекаемость, были найдены, вывезены на полигон и уничтожены. И таких примеров можно привести не один десяток.

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