Погода на 22 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В отдельных районах Крыма вероятны туманы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 января на Крымском полуострове станет прохладнее.

- В воскресенье проявит себя юго-западная периферия Сибирского антициклона. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +9...+11°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер, тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +10…+12°, северо-восточный ветер 6-7-9 м/с. Ясно.

В Евпатории +6…+8°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Керчи +3…+5°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +5…+7°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +5…+6°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +9…+11°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +2…+3°, восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+11°.

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