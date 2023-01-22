В Симферополе мопед врезался в стоящий «Камаз»

ДТП произошло на улице Жигалиной Фото: Сергей ГАПОН

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют обстоятельства ДТП, которое произошло вечером 21 января в Симферополе. Около 18:45 на улице Жигалиной водитель мопеда врезался в стоящий автомобиль «Камаз». Дорожно- транспортное происшествие произошло возле дома №21.

- Мопедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение,- сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Причины ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, в Керчи утром 21 января иномарка сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Сейчас он с различными травмами в больнице.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50