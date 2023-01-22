В Севастополе заработал первый мобильный офис «Сбербанка»

Первый мобильный офис Сбербанка в Севастополе. Фото: Официальный портал Правительства города/Telegram

В Севастополе заработал мобильный офис «Сбербанка». Об этом сообщает официальный портал Правительства города.

- Уже сегодня на площади Нахимова стоит мобильный офис, где можно без процентов снять или положить деньги на карту, - говорится в сообщении.

Напомним, 18 января стало известно о решении «Сбербанка» зайти в Крым и Севастополь. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, первые офисы крупнейшего банка страны появятся на полуострове в течение полугода.

Накануне, первый мобильный офис «Сбера» появился в Ялте.

По мнению экспертов, заход «Сбербанка» в Крым даст новый толчок развитию экономики и позволит в целом улучшить финансовую ситуацию в республике.

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