Полиция в Ялте провела для подростков мастер-класс по сбору улик и дактилоскопии

Школьникам рассказали, как делать дактилоскопию. Фото: МВД по РК

В Ялте полицейские присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант» и пригласили на однодневную стажировку старшеклассников и студентов. Молодежи рассказали, как принимают обращения в дежурной части, тренируют служебных собак и собирают улики.

- Также ребятам продемонстрировали унифицированный криминалистический чемодан, предназначенный для изъятия образцов с места преступления, рассказали о технике сбора вещественных доказательств,- сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Подросткам показали, как тренируют служебных собак. Фото: МВД по РК

Кроме того, полицейские продемонстрировали, как при помощи специальных порошков снимают следы пальцев рук и следы от обуви. При этом школьникам и студентам позволили самим провести дактилоскопию.

После чего подросткам показали приемы борьбы и рассказали, как грамотно применять приемы самообороны на практике.

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