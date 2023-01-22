Керченская паромная переправа перевезла 52 тысячи автомобилей после ЧП на Крымском мосту

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме 22 января Фото: Дмитрий СТЕШИН

С начала работы Керченской переправы с ночи на 9 октября паромы выполнили уже 1677 рейсов. Такие данные приводит Министерство транспорта РФ.

- Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 69 440 пассажиров, 52 079 единиц автотранспорта и 5 903 железнодорожных вагона, - сообщили в Минтрансе.

По состоянию на утро 22 января штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Паромная переправа работает в штатном режиме.

По прогнозу Росгидромета, в районе переправы дует северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/сек, его порывы достигают до 14 м/сек. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воды в проливе +3-4 градуса.

Пармную переправу через Керченский пролив запустили после ЧП на Крымском мосту 8 октября.

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