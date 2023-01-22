Новый мурал с изображением Ласточкиного гнезда появился в Симферополе

Новый мурал в Симферополе Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе на улице Лермонтова появился мурал с изображением Ласточкиного гнезда. Готический ялтинский замок теперь красуется на жилом доме номер 12.

Художник изобразил известную крымскую достопримечательность, парящую чайку над замком и синее море под отвесной скалой.

Изображение украсило фасад дома по улице Лермонтова Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Напомним, в августе в Симферополе открыли тематический мурал ко дню Государственного флага России.

Перед этим на фасаде здания по улице Невского появилось огромное изображение военного, посвященное СВО.

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