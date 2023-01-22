В Севастополе определили место для памятника участникам Русской весны и СВО

Площадка под памятник уе готова. Фото: сайт правительства Севастополя

В Севастополе подготовили площадку для памятника участникам Русской весны и СВО. Как сообщает официальный портал правительства города, мемориал появится недалеко от поворота на село Первомайское

- Место выбрано неслучайно - в 2014 году здесь был организован один из первых блокпостов в городе,- говорится в сообщении правительства

Отмечается, что работы по благоустройству площадки для будущего мемориала уже завершены. Сам памятник планируют открыть к десятилетию событий Русской весны - в 2024 году.

Мемориал будет состоять из трех фигур, символизирующих блокпост 2014 года, добровольцев, участвующих в СВО, и самооборону.

Эскиз мемориала уже готов, памятник будет изготавливаться в трех местах: Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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