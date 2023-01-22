В Севастополе расширенный скрининг на генетические заболевания прошли 150 новорожденных с начала года

Севастополь включился в расширенный скрининг новорожденных Фото: Артем КИЛЬКИН

Севастополь включился в программу расширенного скрининга новорождённых. Об этом у себя в Telegram сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, теперь младенцев проверяют не на пять, а на 36 генетических заболеваний.

- На базе роддома № 2 с начала года уже больше 150 новорождённых севастопольцев прошли расширенный скрининг,- отметил Развожаев.

Образцы из Севастополя исследуют в Краснодаре. Положительные результаты перепроверяют в медико-генетическом центре им. Бочкова в Москве.

В скрининг вошло тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного и спинально-мышечная атрофия. Это позволит при необходимости начинать лечение рано, еще до того, как болезнь нанесет серьезный урон организму. Ведь многие из генетических патологий внешне никак не проявляются, тем более в таком раннем возрасте, отметил губернатор Севастополя.

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