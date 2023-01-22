Общественный порядок в парке Максимова дача в Севастополе охраняют Донбасс и Добрыня

Полицейская кавалерия в Севастополе. Фото: Свприроднадзор

В Севастополе к охране общественного порядка привлекли конную полицию. Одним из первых объектов, который будет патрулировать полицейская кавалерия, стал природный парк Максимова дача. Об этом сообщает Севприроднадзор, сотрудники которого участвовали в разработке маршрута патрулирования.

- Сотрудники полицейской кавалерии верхом на лошадях Донбасс и Добрыня в течение дежурства обследовали основные места отдыха граждан в парке Максимова дача,- сообщили в Севприроднадзоре.

По мнению начальника управления МВД по Севастополю Павла Грищенко, полицейская кавалерия является лучшим решением для охраны правопорядка на территории горно-лесистой местности, и может оперативно выполнять задания там, где не проедет патрульный автомобиль.

В ближайшее время полицейская кавалерия выйдет на маршруты патрулирования в районе пляжей, других парков, лесных массивов и мест отдыха.

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