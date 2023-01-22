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НовостиОбщество22 января 2023 14:48

В Симферополе за неделю вывезли 697 тонн мусора

Для ликвидации мусорных завалов используют спецтехнику
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
За семь дней симферопольцы выбросили 697 тонн мусора

За семь дней симферопольцы выбросили 697 тонн мусора

Фото: Анастасия Осипова

В Симферополе за неделю вывезли 697 тонн мусора. Об этом сообщает городская администрация.

- с 15 по 21 января МУП «Экоград» вывез 4342,35 м³ (697,05 тонн) твёрдых коммунальных отходов,- отметили в администрации.

Убирать площадки, где образуются мусорные завалы, коммунальникам приходится с помощью спецтехники. После этого мекий мусор с площадок выметают вручную.

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