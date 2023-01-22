За семь дней симферопольцы выбросили 697 тонн мусора Фото: Анастасия Осипова

В Симферополе за неделю вывезли 697 тонн мусора. Об этом сообщает городская администрация.

- с 15 по 21 января МУП «Экоград» вывез 4342,35 м³ (697,05 тонн) твёрдых коммунальных отходов,- отметили в администрации.

Убирать площадки, где образуются мусорные завалы, коммунальникам приходится с помощью спецтехники. После этого мекий мусор с площадок выметают вручную.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50