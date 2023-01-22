В Крыму благоустроили пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

На Ай-Петри благоустроили пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру. Вместо старых бетонных скамеек там установили новые деревянные, а также поставили беседку для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

- Также была создана арочная входная группа на старте,- сообщили в дирекции заповедников.

Кроме того, на маршруте планируют создать еще одну входную группу на верхнем входе и установить беседку непосредственно у озера.

Бирюзовое озеро раскинулось на высоте 610 метров выше уровня моря. Глубина водоема в зависимости от сезона достигает от шести до двенадцати метров. Само озеро поражает бирюзовым оттенком.

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