Погода на 23 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 января на Крымском полуострове станет еще прохладнее.

- Без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, гололед, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +4...+6°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +8…+10°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Евпатории +4…+6°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Керчи +2…+3°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +3…+4°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+4°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +2…+3°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +1…+2°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+10°.

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