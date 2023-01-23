Паромами через Керченский пролив с 9 октября перевезли более 70 тысяч пассажиров

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1695 рейсов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала работы Керченской паромной переправы 9 октября паромами в обе стороны было перевезено более 70 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 23 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 70 217 пассажиров, 52 740 единиц автотранспорта и 5 903 ж/д вагона, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу на 23 января нет.

Напомним, в настоящее время продолжает действовать запрет на полеты в аэропорт «Симферополь», который был введен в целях безопасности 24 февраля 2022 года.

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