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НовостиОбщество23 января 2023 7:12

Паромами через Керченский пролив с 9 октября перевезли более 70 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 23 января нет
Екатерина НАЗАРОВА
Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1695 рейсов

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1695 рейсов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала работы Керченской паромной переправы 9 октября паромами в обе стороны было перевезено более 70 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 23 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 70 217 пассажиров, 52 740 единиц автотранспорта и 5 903 ж/д вагона, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу на 23 января нет.

Напомним, в настоящее время продолжает действовать запрет на полеты в аэропорт «Симферополь», который был введен в целях безопасности 24 февраля 2022 года.

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