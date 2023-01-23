Ялтинца осудили на 1,5 года условно за продажу устройств для взлома защиты автомобилей

Приговор вступил в законную силу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ялтинский городской суд вынес приговор 42-летнему местному жителю за незаконное изготовление и продажу спецсредств для тайного получения информации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

Поясняется, что устройства использовались для взлома защиты автомобилей - перехвата кодов автомобильных сигнализаций. Ялтинец был задержан сотрудниками ФСБ при сбыте очередного устройства в августе 2022 года. Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 138.1 УК РФ. Свою вину мужчина полностью признал.

- Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, - говорится в сообщении.

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