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НовостиПроисшествия23 января 2023 8:56

В Каче «Газель» перевернулась после ДТП с легковушкой

В Севастополе на подъезде к Каче «Газель» перевернулась после ДТП с легковушкой 23 января
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В результате аварии пострадал 62-летний водитель фургона. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В результате аварии пострадал 62-летний водитель фургона. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Утром 23 января на нерегулируемом перекрестке между снг Кача и Любимовкой перевернулась «Газель» после ДТП с легковушкой «Лада Гранта». Как сообщили в пресс-службе севастопольской полиции, произошло все около 9:30 утра.

39-летний водитель «Лады» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу имевшему преимущество фургону - 62-летний водитель «Газели» двигался по главной дороге.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил пассажир автомобиля «Газель». Признаков опьянения у водителей не установлено, - уточнили в пресс-службе полиции Севастополя.

Оба водителя были трезвыми. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Оба водителя были трезвыми. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

На данный момент во всех обстоятельствах случившейся аварии разбираются полицейские.