В Крыму за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационар госпитализирован один человек. Об этом утром 23 января сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 27 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 211 210 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 203 931 человек выздоровел, 5 416 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы три человека, летальных случаев нет. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 45 человек, из них 36 – с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 658 случаев коронавируса, выздоровели 94 987 человек.

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