Суд в Крыму освободил от уголовного наказания мужчину, который из ревности сломал сожительнице лопатку

Постановление суда в законную силу не вступило Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бахчисарайский районный суд прекратил уголовное дело против 46-летнего мужчины, который во время пьяной ссоры сломал сожительнице лопатку. Потерпевшая простила побои.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел августовским вечером 2022 года.

- В ходе внезапно возникшего конфликта на почве ревности, мужчина, находясь в состоянии агрессии, принес из сарая полутораметровую деревянную палку и умышленно нанес ею удар по спине женщины. В результате противоправных действий сожителя, потерпевшей причинены телесные повреждения в виде перелома лопатки и ключичного сустава, - говорится в сообщении.

В ходе суда женщина выразила желание прекратить уголовное дело и помириться с обидчиком, так как они - одна семья. Учитывая, что мужчина по данной статье привлекался впервые, а также чистосердечно во всем признался, суд освободил его от уголовной ответственности.

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