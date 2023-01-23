Девять крымчан заразились бруцеллезом после вспышки болезни на ферме в Белогорском районе

Вспышка бруцеллеза среди крупного рогатого скота произошла на двух фермерских хозяйствах в Белогорском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

У девяти жителей Крыма и Севастополя подтвердился диагноз «бруцеллез» после вспышки болезни среди домашнего скота в Белогорском районе. Об этом сообщает телеканал Миллет со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Светлану Листопад.

– По всему очагу мы обследовали всех лиц, которые могли иметь риск заражения – всего по Крыму и Севастополю выявлено девять человек, – рассказала Листопад.

Вспышка бруцеллеза среди крупного рогатого скота произошла на двух фермерских хозяйствах, расположенных в десяти метрах друг от друга. В настоящее время очаги локализованы, все зараженные коровы умерщвлены (около 100 голов).

Как сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов, зараженных животных завезли на полуостров с материка. По его словам, «в Крыму двадцать лет не было бруцеллеза, и они не могли заразиться никак».

СПРАВКА КП

Бруцеллез или мальтийская лихорадка – инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии рода Brucella. Передается инфекция фекально-оральным путем (болезнь грязных рук), а также через воду или пищу. В редких случаях возможно проникновение бруцелл через поврежденную кожу или слизистые, при вдыхании пыли, содержащей бактерии.

Для болезни типичны лихорадка, поражение опорно-двигательного аппарата, нервной системы и половых органов. Она может перейти в хроническую форму с развитием рецидивов болезни и инвалидности. Кроме того, одним из механизмов при бруцеллезе является общая аллергизация организма.

Лечение требуется каждому пациенту, чтобы предотвратить опасные осложнения и переход инфекции в хроническую форму, которая грозит инвалидностью.

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