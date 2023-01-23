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НовостиОбщество23 января 2023 12:11

В крымской больнице имени Семашко выполнено 4 835 операций в рамках высокотехнологичной медпомощи в 2022 году

В прошлом году в больнице внедрен ряд современных методов диагностики и лечения
Дмитрий Коренев
Учреждение оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по девяти профилям

Учреждение оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по девяти профилям

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко в Симферополе проведено 4 835 операций в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи: 3 419 операций за счет средств ОМС и 1 416 - за счет федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

– Учреждение оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по девяти профилям. Наибольшее количество операций проводится по сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, урологии и офтальмологии, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в практику специалистов медучреждения был внедрен целый ряд современных методов диагностики и лечения.

Ранее стало известно, что в Крыму первый пациент прошел нейрореабилитацию с применением виртуальной реальности. Специалисты РКБ имени Семашко провели ее пациенту, перенесшему инсульт.

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