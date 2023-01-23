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НовостиОбщество23 января 2023 12:23

Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Симферополе

У медиков травмы легкой степени тяжести
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Симферополе в ДТП попала машина скорой помощи. Фото: МВД по РК

В Симферополе в ДТП попала машина скорой помощи. Фото: МВД по РК

Три человека пострадали в результате ДТП с участием скорой помощи в Симферополе. Как сообщает МВД по РК, водитель Peugeot Boxer, двигаясь со стороны переулка Пионерский в направлении кольца на площади Амет-Хана Султана, при перестроении, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со «скорой».

- После столкновения транспортные средства допустили выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое пешеходное ограждение,- говорится в сообщении МВД.

Водитель Peugeot Boxer не убедился в безопасности маневра. Фото: МВД по РК

Водитель Peugeot Boxer не убедился в безопасности маневра. Фото: МВД по РК

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава республики, в результате ДТП пострадал водитель скорой помощи и трое медиков.

- Трое медиков доставлены в медицинскую организацию для обследования. Предварительно - травмы легкой степени тяжести, - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что водителю медицинская помощь не понадобилась.

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