Погода на 24 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 января на Крымском полуострове будет прохладно и сумрачно.

- Сохранится антициклональный характер погоды. Без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман, в ночные и утренние часы гололед, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +4...+6°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем +6…+8°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +8…+9°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +5…+6°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +5…+5°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +4…+5°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +3…+4°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +2…+3°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Армянске +1…+2°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +6…+10°.

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