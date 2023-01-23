Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием «скорой» в центре Симферополя

Фото: пресс-служба МВД по РК

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ДТП с участием двух машин «скорой» и легковушки в центре Симферополя, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Авария произошла 23 января в районе улицы Севастопольской.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Пежо», пересекая перекресток с круговым движением в районе улицы Севастопольской, не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, в результате чего обе машины осуществили наезд на ограждение, - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, за рулем легковушки находился 34-летний мужчина. Он двигался со стороны Пионерского переулка в сторону кольца на площади Амет-Хана Султана. Пытаясь перестроиться из крайнего правого ряда, шофер бездумно совершил опасный маневр. В результате три пассажира скорой медицинской помощи получили травмы.

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